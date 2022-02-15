Територіальна оборона та індексація пенсій. Рада повертається з карантину: що розглянуть

Сьогодні, 15 лютого Верховна рада повернеться до роботи в режимі пленарних засідань після "коронавірусних" канікул. Парламентарі розпочнуть засідання традиційно о 10:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Зокрема, на початку, після виступів та оголошень нардепів, парламент затвердить порядок денний сьомої сесії ВР, а потім перейде, безпосередньо до розгляду законопроєктів.
Так, сьогодні нардепи розглянуть законопроект №4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, який має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій - 1 березня.
Разом з тим Рада планує розглянути законопроект №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.
Крім цього, парламентарі сьогодні розглянуть й такі законопроекти про:
Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада розгляне законопроєкт про підвищення зарплат військовим на цьому тижні.