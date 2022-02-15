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Територіальна оборона та індексація пенсій. Рада повертається з карантину: що розглянуть

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 лютого Верховна рада повернеться до роботи в режимі пленарних засідань після "коронавірусних" канікул. Парламентарі розпочнуть засідання традиційно о 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Зокрема, на початку, після виступів та оголошень нардепів, парламент затвердить порядок денний сьомої сесії ВР, а потім перейде, безпосередньо до розгляду законопроєктів.

Так, сьогодні нардепи розглянуть законопроект №4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, який має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій - 1 березня.

Разом з тим Рада планує розглянути законопроект №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Крім цього, парламентарі сьогодні розглянуть й такі законопроекти про:

  • адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);
  • забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);
  • вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);
  • державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194);
  • внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);
  • зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);
  • загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки (№ 5723);
  • розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);
  • захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);
  • врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).

Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада розгляне законопроєкт про підвищення зарплат військовим на цьому тижні.

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