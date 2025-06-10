"Терпіти цього не буду". Трамп пригрозив протестувальникам у Лос-Анджелесі

Так, президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати суворі заходи проти демонстрантів у випадку, якщо вони виявляють неповагу до Національної гвардії США.

Неповага до Національної гвардії

За словами Дональда Трампа, протестувальники у Лос-Анджелесі нібито регулярно плюють в обличчя національним гвардійцям та правоохоронцям, які намагаються забезпечити порядок на вулицях міста.

Президент заявив, що військовим доводиться терпіти таку зневагу, але він не збирається миритися з цим:

"Цим патріотам кажуть, що вони повинні це терпіти, бо таке життя. Але не в адміністрації Трампа", - написав він у Truth Social.

Ультиматум від Трампа

"Якщо вони плюватимуть, ми битимемо. І я обіцяю, що їм дістанеться більше, ніж будь-коли раніше. Така неповага неприпустима!" - підкреслив Трамп.

Таким чином, Дональд Трамп натякнув на можливе застосування сили й пообіцяв, що адміністрація дасть протестувальникам "жорстку відповідь".

Звинувачення на адресу губернатора Каліфорнії

У своїй заяві Дональд Трамп також напряму звинуватив губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у тому, що зараз відбувається на вулицях Лос-Анджелеса.

За словами президента, саме політика Ньюсома призвела до "катастрофічних заворушень".

"Це заява президента США щодо катастрофічних заворушень у Лос-Анджелесі, спричинених Гевіном Ньюсомом", - написав Трамп.

Цим Трамп натякнув, що губернатор не контролює ситуацію, а його дії (або бездіяльність) лише загострюють конфлікт.