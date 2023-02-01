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Тероризували киян під виглядом добробатів. СБУ знешкодила банду (фото)

Фото: СБУ знешкодила банду, яка тероризувала киян під виглядом добробатів, відео (facebook.com ssu mariupol)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України знешкодила злочинну організацію, яка в Києві під виглядом добробатів тероризувала мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший", він причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди було двоє вихідців із Північного Кавказу з російським громадянством. Один із них вже перебуває під санкціями РНБО.

У Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань. За даними слідства, вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови - застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Фото: СБУ знешкодила банду, яка тероризувала киян під виглядом добробатів (ssu.gov.ua novyny)

Нині вже зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака", який на момент обшуку становив 354 тисячи доларів.

"Їхня діяльність могла призвести до дистабілізації криміногенної ситуації в столичному регіоні в інтересах країни агресора", - заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо, днями в Одесі СБУ затримала банду, яка тероризувала місцеве населення.

Вчора ж Служба безпеки України ідентифікувала окупанта, який вбив цивільного під Куп’янськом та спалив його тіло.

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КиївСлужба безпеки України