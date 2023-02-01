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Терроризировали киевлян под видом добробатов. СБУ обезвредила банду (видео)

Фото: СБУ обезвредила банду, терроризировавшую киевлян под видом добробатов, видео (facebook.com ssu mariupol)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности Украины обезвредила преступную организацию, которая в Киеве под видом добробатов терроризировала жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший", он причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды было два выходца из Северного Кавказа с российским гражданством. Один из них уже находится под санкциями СНБО.

В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований. По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

В настоящее время уже зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия.

Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тысячи долларов.

"Их деятельность могла привести к дистабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах страны агрессора", – заявили в Службе безопасности.

Напомним, на днях в Одессе СБУ задержала банду, терроризировавшую местное население.

Вчера Служба безопасности Украины идентифицировала оккупанта, который убил гражданского под Купянском и сжег его тело.

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КиевСлужба безопасности Украины