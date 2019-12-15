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Террористы "Талибана" убили 25 солдат в Афганистане

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 00:45
Террористы "Талибана" убили 25 солдат в Афганистане
Иллюстративное фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Это произошло на военном блокпосту в Карабахском районе

В Афганистане 25 местных солдат были убиты при нападении представителей террористической группировки "Талибан". Как передает РБК-Украина, об этом сообщает сайт афганского телеканала 1TV.

По данным официальных лиц, террористы проникли на военный блокпост в Карабахском районе. Нападавших было семь.

После происшествия боевики "Талибана" покинули район инцидента. Известно, что вскоре "Талибан! взял на себя ответственность за нападение.

По данному факту было начато расследование.

Напомним, в сентябре 2019 на юге Афганистана в провинции Гильменд в результате спецоперации военных по меньшей мере 35 гражданских погибли, а 13 получили ранения.

А в пятницу, 13 декабря, десять человек, в том числе четыре женщины и ребенок, погибли в результате взрыва бомбы на обочине дороги на востоке Афганистана. Все жертвы взрыва были гражданскими лицами. Еще шесть человек были ранены.

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