Терористи "Талібану" вбили 25 солдатів в Афганістані

Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Це відбулося на військовому блокпосту в Карабаському районі

В Афганістані 25 місцевих солдатів було вбито під час нападу представників терористичного угрупування "Талібан". Як передає РБК-Україна, про це повідомляє сайт афганського телеканалу 1TV.

За даними офіційних осіб, терористи проникли на військовий блокпост в Карабаському районі. Нападників було сім.

Після події бойовики "Талібану" покинули район інциденту. Відомо, що незабаром "Талібан! взяв на себе відповідальність за напад.

За даним фактом було розпочато розслідування.

Нагадаємо, у вересні 2019 на півдні Афганістану в провінції Гільменд в результаті спецоперації військових щонайменше 35 цивільних загинули, а 13 отримали поранення.