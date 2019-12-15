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Терористи "Талібану" вбили 25 солдатів в Афганістані

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 00:45
Терористи "Талібану" вбили 25 солдатів в Афганістані
Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Це відбулося на військовому блокпосту в Карабаському районі

В Афганістані 25 місцевих солдатів було вбито під час нападу представників терористичного угрупування "Талібан". Як передає РБК-Україна, про це повідомляє сайт афганського телеканалу 1TV.

За даними офіційних осіб, терористи проникли на військовий блокпост в Карабаському районі. Нападників було сім.

Після події бойовики "Талібану" покинули район інциденту. Відомо, що незабаром "Талібан! взяв на себе відповідальність за напад.

За даним фактом було розпочато розслідування.

Нагадаємо, у вересні 2019 на півдні Афганістану в провінції Гільменд в результаті спецоперації військових щонайменше 35 цивільних загинули, а 13 отримали поранення.

А п'ятницю, 13 грудня, десять чоловік, у тому числі чотири жінки і дитина, загинули в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги на сході Афганістану. Всі жертви вибуху були цивільними особами. Ще шість чоловік були поранені.

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