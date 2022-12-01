Терористичні атаки з боку РФ погіршили очікування українського бізнесу

"Продовження бойових дій, подальше руйнування критичної інфраструктури, логістики, зростання виробничих витрат, а також зниження доходів населення вплинули на погіршення оцінок щодо економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях Національного банку", - йдеться в огляді.

Підприємства промисловості посилили негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив через руйнування виробничих потужностей та інфраструктури. Підприємства сектору будівництва дещо послабили песимістичні оцінки щодо своєї діяльності.

Підприємства торгівлі в листопаді погіршили оцінки щодо перспектив своєї економічної діяльності під впливом посилення інтенсивності бойових дій та зниження доходів населення. Підприємства сфери послуг також послабили власні очікування, зважаючи на руйнування ланцюгів постачання та збільшення виробничих витрат.

"Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше - сектору будівництва", - йдеться в огляді.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 листопада 2022 року. В опитуванні взяло участь 432 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.