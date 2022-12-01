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Террористические атаки со стороны РФ ухудшили ожидания украинского бизнеса

Фото: Обстрелы инфраструктуры ухудшили настроения украинского бизнеса (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Александр Белоус

В ноябре бизнес продолжил нести потери от полномасштабной войны и террористических атак и, соответственно, ослабил оценки своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре 2022 года снизился до 44,9 пункта с 44,9 в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины ( НБУ ).

"Продолжение боевых действий, дальнейшее разрушение критической инфраструктуры, логистики, рост производственных затрат, а также снижение доходов населения повлияли на ухудшение оценок экономических результатов в ближайшей перспективе предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах Национального банка", - говорится в обзоре.

Предприятия промышленности усилили негативные оценки своих экономических перспектив из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры. Предприятия сектора строительства несколько ослабили пессимистические оценки своей деятельности.

Предприятия торговли в ноябре ухудшили оценки перспектив своей экономической деятельности под влиянием усиления интенсивности боевых действий и снижения доходов населения. Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания ввиду разрушения цепей поставки и увеличения производственных затрат.

"Предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего - сектора строительства", - говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 ноября 2022 года. В опросе приняло участие 432 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов = руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, по оценкам Министерства экономики Украины, разрушение энергетической инфраструктуры будет иметь ограниченное и временное влияние на ВВП.

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Национальный банк Украины