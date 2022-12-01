Террористические атаки со стороны РФ ухудшили ожидания украинского бизнеса

"Продолжение боевых действий, дальнейшее разрушение критической инфраструктуры, логистики, рост производственных затрат, а также снижение доходов населения повлияли на ухудшение оценок экономических результатов в ближайшей перспективе предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах Национального банка", - говорится в обзоре.

Предприятия промышленности усилили негативные оценки своих экономических перспектив из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры. Предприятия сектора строительства несколько ослабили пессимистические оценки своей деятельности.

Предприятия торговли в ноябре ухудшили оценки перспектив своей экономической деятельности под влиянием усиления интенсивности боевых действий и снижения доходов населения. Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания ввиду разрушения цепей поставки и увеличения производственных затрат.

"Предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего - сектора строительства", - говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 ноября 2022 года. В опросе приняло участие 432 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов = руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.