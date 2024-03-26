Терористи ХАМАС озвучили позицію на переговорах та обстріляли Ізраїль

Позиція угруповання передбачає виведення ізраїльських військ з Сектора Гази, повернення переміщених палестинців та "реальний" обмін полоненими.

Причиною такої заяви терористи назвали той факт, що Ізраїль не відповів на жодну з основних вимог палестинців: всеосяжне припинення вогню, виведення військ зі Смуги Гази, повернення переміщених осіб і реальний обмін полоненими.

Ізраїль постійно відкидає вимоги ХАМАС щодо повного виведення військ і постійного припинення вогню, в той час як терористичне угрупування ставить будь-яке подальше звільнення заручників в залежність від зобов'язання Ізраїлю припинити війну.

Тель-Авів відкинув цю вимогу, назвав її маячнею і наполягав на тому, що його військова кампанія зі знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу відновиться, як тільки буде реалізована будь-яка угода про перемир'я у вигляді звільнення заручників.

Обстріли Ізраїлю

В понеділок, 25 березня, ХАМАС і Палестинський ісламський джихад випустили більше десятка ракет по південному Ізраїлю.

За даними Армії оборони Ізраїлю, з Сектора Газа три ракети було випущено по південному місту Сдерот. Всі вони були перехоплені засобами протиповітряної оборони.