Террористы ХАМАС озвучили позицию на переговорах и обстреляли Израиль

Позиция группировки предусматривает вывод израильских войск из Сектора Газа, возвращение перемещенных палестинцев и "реальный" обмен пленными.

Причиной такого заявления террористы назвали тот факт, что Израиль не ответил ни на одно из основных требований палестинцев: всеобъемлющее прекращение огня, вывод войск из Полосы Газы, возвращение перемещенных лиц и реальный обмен пленными.

Израиль постоянно отвергает требования ХАМАС касательно полного вывода войск и постоянного прекращения огня, в то время как террористическая группировка ставит любое дальнейшее освобождение заложников в зависимость от обязательства Израиля прекратить войну.

Тель-Авив отверг это требование, назвал его бредом и настаивал на том, что его военная кампания по уничтожению военного и управленческого потенциала ХАМАСа возобновится, как только будет реализовано любое соглашение о перемирии в виде освобождения заложников.

Обстрелы Израиля

В понедельник, 25 марта, ХАМАС и Палестинский исламский джихад выпустили более десятка ракет по южному Израилю.

По данным Армии обороны Израиля, из Сектора Газа было выпущено три ракеты по южному городу Сдерот. Все они были перехвачены средствами противовоздушной обороны.