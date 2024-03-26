Террористы ХАМАС озвучили позицию на переговорах и обстреляли Израиль

Палестинская радикальная группировка ХАМАС проинформировала посредников, что будет придерживаться своей первоначальной позиции по достижению всеобъемлющего прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Позиция группировки предусматривает вывод израильских войск из Сектора Газа, возвращение перемещенных палестинцев и "реальный" обмен пленными.
Причиной такого заявления террористы назвали тот факт, что Израиль не ответил ни на одно из основных требований палестинцев: всеобъемлющее прекращение огня, вывод войск из Полосы Газы, возвращение перемещенных лиц и реальный обмен пленными.
Израиль постоянно отвергает требования ХАМАС касательно полного вывода войск и постоянного прекращения огня, в то время как террористическая группировка ставит любое дальнейшее освобождение заложников в зависимость от обязательства Израиля прекратить войну.
Тель-Авив отверг это требование, назвал его бредом и настаивал на том, что его военная кампания по уничтожению военного и управленческого потенциала ХАМАСа возобновится, как только будет реализовано любое соглашение о перемирии в виде освобождения заложников.
В понедельник, 25 марта, ХАМАС и Палестинский исламский джихад выпустили более десятка ракет по южному Израилю.
По данным Армии обороны Израиля, из Сектора Газа было выпущено три ракеты по южному городу Сдерот. Все они были перехвачены средствами противовоздушной обороны.
7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС масштабно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В первые дни атаки террористы убили 1200 человек и похитили около 253 израильтян и иностранцев.
В ответ на вторжение, в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. От масштабных боевых действий и обстрелов в регионе погибли тысячи гражданских жителей.
На прошлой неделе в городе Доха (Катар) начались многосторонние переговоры о прекращении огня. Администрация президента США Джо Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в регионе.
25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа до завершения Рамадана. Но Израиль отказался прекращать наступление на ХАМАС.
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