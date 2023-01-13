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Терор населення. Обстріли Херсона не мають військової мети для росіян, - Сили оборони

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П'ятниця 13 січня 2023 12:43
Терор населення. Обстріли Херсона не мають військової мети для росіян, - Сили оборони Ілюстративне фото: обстріли Херсона не мають військової мети для росіян (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстрілюють Херсон та область задля психологічного тиску на мирне населення. Військової мети у їхніх атаках немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на Херсонському напрямку залишається стабільно складною. Так, росіяни в основному обстрілюють цивільну інфраструктуру та критичні об’єкти, що необхідні для забезпечення життєдіяльності регіону в цілому та окремих населених пунктів зокрема.

При цьому Єрін зазначив, що наразі активних дій з боку росіян не спостерігається.

"Окупанти укріплюють свої оборонні рубежі, створюють мінні загородження, також відбуваються певні перегрупування, передислокація військ, час від часу ворог змінює свої позиції", - сказав він.

Єрін підкреслив, що обстріли Херсона не мають військової мети для окупантів.

"Це психологічний тиск не тільки на херсонців, а й на тих людей, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях і які чекають на повернення української влади і мають проукраїнську позицію. Ворог так хоче показати: "Дивіться, що відбулося з Херсоном, це буде і з вами, якщо сюди прийдуть ЗСУ", - сказав він.

Він також зазначив, що найбільше від російських обстрілів потерпають населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Це селища поблизу Херсона та трохи північніше від нього.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили в базу з припаркованими комунальними автобусами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.

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