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Окупанти вдарили по автобусному парку у Херсоні (відео)

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Херсон, П'ятниця 13 січня 2023 11:07
Окупанти вдарили по автобусному парку у Херсоні (відео) Фото: jкупанти вдарили автобусним парком у Херсоні (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч проти 13 січня знову обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили в базу, де булы припарковані комунальні автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через обстріли пошкоджено 16 автобусів, також понівечено легкові автомобілі, склади та будівлю для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців отримав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - розповів він.

Зараз на місці обстрілу працюю медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Нагадаємо, вчора російськіокупанти завдали удару по селищу Бурштинове поблизу Херсона. Внаслідок атаки є загиблий.

Також ми писали, що у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.

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