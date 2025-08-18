"Терор у чистому вигляді": показано відео удару РФ по будинку у Харкові

Обстріл Харкова

У ніч на 18 серпня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48, коли один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, спричинивши пожежу на кількох поверхах двох під’їздів.

Через обвалення перекриттів під завалами могли залишатися люди, на місці працювали рятувальники та служби порятунку.

Станом на ранок постраждали щонайменше 20 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є як дорослі, так і діти, усім надається медична допомога.