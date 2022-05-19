Теробороне Днепра передали 14 авто для выполнения боевых задач

Территориальной обороне Днепра передали 10 пикапов и 4 микроавтобуса. Авто должны помочь во время выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровской ОГА.

"Сегодня передаем 14 автомобилей теробороне Днепра. Это очень важно. Транспорт всегда нужен военным. Благодарен днепрянам, мэру Борису Филатову, руководителю Центра теробороны Днепра Геннадию Корбану. Замысел реализовали достаточно быстро. Выделили средства, выстроили всю логистику. Хотя это было непросто", - сказал председатель ОГА Валентин Резниченко.

Бойцам передали 10 пикапов. Это универсальные авто. Имеют высокую проходимость и легко преодолевают бездорожье. На каждый можно погрузить до 750 кг груза. А еще - установить военное оборудование и выполнять боевые задачи.

Днепровская тероборона получила и 4 микроавтобуса. Три грузовых и один пассажирский - на 18 мест. Авто пригодятся для подвоза бойцов и грузов к местам дислокации.

Авто для теробороны Днепра закупали по всей Европе. 11 машин приобрели за счет городского бюджета Днепра. Еще 3 - закупил благотворительный фонд "ТАПС-Украина".