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Теробороні Дніпра передали 14 авто для виконання бойових завдань

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Четвер 19 травня 2022 19:52
Теробороні Дніпра передали 14 авто для виконання бойових завдань Фото: теробороні Дніпра передали 14 авто для виконання бойових завдань (adm.dp.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Територіальній обороні Дніпра передали 10 пікапів та 4 мікроавтобуси. Авто мають допомогти під час виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської ОДА.

"Сьогодні передаємо 14 автівок теробороні Дніпра. Це дуже важливо. Транспорт завжди потрібен військовим. Вдячний дніпрянам, меру Борису Філатову, керівнику Центру тероборони Дніпра Геннадію Корбану. Задум реалізували достатньо швидко. Виділили кошти, вибудували всю логістику. Хоча це було непросто", - сказав голова ОДА Валентин Резніченко.

Бійцям передали 10 пікапів. Це універсальні авто. Мають високу прохідність та легко долають бездоріжжя. На кожен можна загрузити до 750 кг вантажу. А ще - встановити військове обладнання й виконувати бойові завдання.

Теробороні Дніпра передали 14 авто для виконання бойових завданьТеробороні Дніпра передали 14 авто для виконання бойових завдань

Дніпровська тероборона отримала і 4 мікроавтобуси. Три вантажні та один пасажирський - на 18 місць. Авто стануть у нагоді для підвезення бійців та вантажів до місць дислокації.

Авто для тероборони Дніпра закуповували по всій Європі. 11 машин придбали коштом міського бюджету Дніпра. Ще 3 - закупив благодійний фонд "ТАПС-Україна".

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