Тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов (фото)

Кроме того, во время боя были уничтожены, как минимум двое российских солдат.

"16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ", - написал Живицкий.

Глава Сумской ОВА также в своем Telegram-канале показал фотографии с места события.

В Сумской области территориальная оборона остановила три танка и одну САУ (фото: Telegram-канал Дмитрия Живицкого)