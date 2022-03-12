Тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов (фото)

Территориальная оборона Сумской области продолжает бороться с российскими оккупантами. Украинцам удалось остановить 3 танка и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Кроме того, во время боя были уничтожены, как минимум двое российских солдат.
"16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ", - написал Живицкий.
Глава Сумской ОВА также в своем Telegram-канале показал фотографии с места события.
В Сумской области территориальная оборона остановила три танка и одну САУ (фото: Telegram-канал Дмитрия Живицкого)
Напомним, украинские военные показали новые трофеи - военная техника врага была уничтожена и сожжена в Сумской области.
Мы также писали о том, что российский пропагандист Александр Коц слил перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста.
При этом использовать эмблему международного гуманитарного движения на бронетранспорте с пулеметами и другим вооружением - недопустимо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.