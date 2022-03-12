Тероборона Сумської області показала нові трофеї від окупантів (фото)

Крім того, під час бою були знищені, як мінімум двоє російських солдатів.

"16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голими руками зупинила 3 танки фашистської Росії і одну САУ", - написав Живицький.

Глава Сумської ОВА також у своєму Telegram-каналі показав фотографії з місця події.

У Сумській області Територіальна оборона зупинила три танки і одну САУ (фото: Telegram-канал Дмитра Живицького)