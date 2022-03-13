Тероборона Киева уничтожила колонну вражеской техники

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее дальнейшее продвижение в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Оперативный ВСУ ".

Отметим, что "Стугна" - украинская противотанковая управляемая ракета, предназначенная для стрельбы танком Т-55 и противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира" по бронетехнике, в том числе оборудованной динамической защитой, а также по зависшим вертолетам.

"112-я отдельная бригада с помощью "Стугни" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники с бойцами Вооруженных сил Украины остановили вражескую колонну в Харьковской области. При этом они подбили вражеский бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны.

Мы также писали о том, что украинские воины захватили новый вражеский беспилотник, который теперь будет служить ВСУ. Вероятно, бойцы захватили беспилотник "Элерон-3СВ", который разработан для воздушной разведки и наблюдения.

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