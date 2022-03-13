Тероборона Києва знищила колону ворожої техніки

Територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її подальше просування в столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Оперативний ЗСУ ".

Зазначимо, що "Стугна" - українська протитанкова керована ракета, призначена для стрільби танком Т-55 і протитанковою гарматою МТ-12 "Рапіра" по бронетехніці, в тому числі обладнаної динамічним захистом, а також по завислих вертольотах.

"112 - а окрема бригада за допомогою "Стугні" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники з бійцями Збройних сил України зупинили ворожу колону у Харківській області. При цьому вони підбили ворожий броньований автомобіль "Тигр", який йшов в голові колони.

Ми також писали про те, що українські воїни захопили новий ворожий безпілотник, який тепер служитиме ЗСУ. Ймовірно, бійці захопили безпілотник "Елерон-3св", який розроблений для повітряної розвідки і спостереження.

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