В Тернопольской области задержали "криминального авторитета" из РФ, которого разыскивает Интерпол

По данным правоохранителей, в России злоумышленник находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью. Он попал на территорию Украины, использовав поддельные документы, оформленные на чужое имя.

"Скрываясь в Украине преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали иностранца в городе Кременец и передали его сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.