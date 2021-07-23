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Молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины

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Киев, Пятница 23 июля 2021 23:58
Молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины Фото: молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

"Криминального авторитета" из списка СНБО депортируют из Украины в Молдову. Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп на территории Одесской и Николаевской областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 38-летний молдован контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей.

"Чтобы лишить "криминального авторитета" возможности осуществлять преступное влияние на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполіції совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули в Молдову", - отмечает пресс-служба полиции.

Также известно, что 38-летнему преступнику запрещено въезжать на территорию Украины.

Молдавского &quot;криминального авторитета&quot; депортировали из УкраиныФото: молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины (facebook.com/DSI.police.ukraine)

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Российская Федерация Украина депортация криминал
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