RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Тернопільській області затримали "кримінального авторитета" з РФ, якого розшукує Інтерпол

Автор: Тіберій Юрик

У місті Кременець Тернопільської області правоохорнці затримали "кримінального авторитета" з РФ, відомого під прізвиськом "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол за участь у злочинній організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, у Росії зловмисник перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю. Він потрапив на територію України, використавши підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

"Переховуючись в Україні злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали іноземця у місті Кременець, та передали його працівникам Національної поліції для подальших правових дій.

Нагадаємо, що молдовського "кримінального авторитета" депортували з України. Він контролював діяльність етнічних злочинних груп на території Одеської та Миколаївської областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниТернопольская область