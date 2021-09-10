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В Тернопольской области задержали "криминального авторитета" из РФ, которого разыскивает Интерпол

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Тернопольская область, Пятница 10 сентября 2021 16:32
В Тернопольской области задержали "криминального авторитета" из РФ, которого разыскивает Интерпол Фото: СБУ задержала российского криминального авторитета (фото ssu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В городе Кременец Тернопольской области правоохранители задержали "криминального авторитета" из РФ, известного под прозвищем "Рома Попенок", которого разыскивает Интерпол за участие в преступной организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, в России злоумышленник находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью. Он попал на территорию Украины, использовав поддельные документы, оформленные на чужое имя.

"Скрываясь в Украине преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали иностранца в городе Кременец и передали его сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.

Напомним, что молдавского "криминального авторитета" депортировали из Украины. Он контролировал деятельность этнических преступных групп на территории Одесской и Николаевской областей.

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Служба безопасности Украины Тернопольская область
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