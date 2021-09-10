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В Тернопільській області затримали "кримінального авторитета" з РФ, якого розшукує Інтерпол

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Тернопільска область, П'ятниця 10 вересня 2021 16:32
В Тернопільській області затримали "кримінального авторитета" з РФ, якого розшукує Інтерпол Фото: СБУ затримала російського кримінального авторитета (ssu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У місті Кременець Тернопільської області правоохорнці затримали "кримінального авторитета" з РФ, відомого під прізвиськом "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол за участь у злочинній організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, у Росії зловмисник перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю. Він потрапив на територію України, використавши підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

"Переховуючись в Україні злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали іноземця у місті Кременець, та передали його працівникам Національної поліції для подальших правових дій.

Нагадаємо, що молдовського "кримінального авторитета" депортували з України. Він контролював діяльність етнічних злочинних груп на території Одеської та Миколаївської областей.

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Служба безпеки України Тернопольская область
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