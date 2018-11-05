У Тернопільській області затримали членів банди телефонних аферистів

Ілюстративне фото (today.vodafone.ua)

Аферисти видурювали у людей гроші за схемою з нібито родичами в біді

У Тернопільській області припинили діяльність групи тюремних аферистів, які видурювали гроші у довірливих людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

Повідомляється, що в кінці жовтня була затримана група таких аферистів, а днями затримали ще двох спільників. За даними поліції, вони працювали за схемою, коли на телефон надходить дзвінок нібито від близької людини, яка просила передати гроші поліції, тому що стала винуватцем злочину або ДТП.

Також повідомляється, що найчастіше дзвонили з в'язниць на окупованій частині Луганської області. За грошима до потерпілим приїжджали співучасники, які представлялися "співробітниками поліції". Саме їх, мешканців Харкова та Кіровоградської області, затримали наприкінці жовтня.

Однак через кілька днів оперативники знову отримали інформацію про нові потерпілих, коли за один день шахраї видурили 30 тисяч гривень у двох жителів Тернополя, а також планували провернути ще одну оборудку. На останньому епізоді зловмисників затримали поліцейські. Посібниками виявилися раніше судимі 21-річний уродженець Запорізької області та 24-річний уродженець Харківської області.

В даний час їм оголошено підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 700 тисяч гривень кожному.

На Тернопільщині внутрішня безпека НПУ затримала другу частину групи псевдокопів-шахраїв На Тернопільщині внутрішня безпека НПУ затримала другу частину групи псевдокопів-шахраїв (ВІДЕО) Наприкінці жовтня 2018 року оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники ГУНП у Тернопільській області затримали групу аферистів. Зловмисники, сидячи у в'язниці, діяли за старою злочинною схемою: телефонний дзвінок з проханням віддати гроші «поліцейським», щоб допомоги рідній людині. Днями правоохоронці взяли у кайданки ще двох спільників затриманих. Нещодавно Тернопільським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з працівниками ГУНП області було затримано двох осіб, які входили до складу злочинної групи. Об'єднала учасників угрупування стара, але досі дієва афера: на телефон, як правило, людини похилого віку надходив телефонний дзвінок, начебто, від близької людини, яка схвильовано повідомляла, що стала винуватцем злочину чи ДТП і, щоб вирішити питання треба передати гроші працівникам поліції. «Актори» справлялись зі своєю задачею в переважній більшості. Використовуючи моральний тиск на осіб, їм вдалося виманити кілька мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що телефонували арештанти в'язниць, які розташовані на частині Луганської області, яка тимчасово окупована. За грошима до потерпілих приїжджали їхні співучасники, які і представлялися «співробітниками поліції». Саме цих псевдокопів, мешканців Харкова та Кіровоградської області, затримали наприкінці жовтня. Однак, за кілька днів оперативники Тернопільського управління ДВБ НПУ знову отримали інформацію про нових потерпілих від цієї шахрайської схеми. За один день аферисти виманили 30 тисяч гривень в двох мешканців Тернополя, а також планували провернути ще одну оборудку. На останньому епізоді зловмисників затримали спільними діями працівники внутрішньої безпеки НПУ та поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури. Посібниками «ЛНР»-рівских злочинців виявились раніше судимі 21-річний уродженець Запорізької області та 24-річний уродженець Харківської області. На теперішній час затриманим оголошено підозру за ч.3 ст.190 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 700 тисяч гривень кожному. Працівники поліції вкотре застерігають - ні в якому разі не довіряти подібним телефонним повідомленням! В першу чергу знайдіть спосіб зв'язатися зі своїми рідними та близькими, щоб переконатися, що з ними все гаразд. А потім відразу звертайтеся на спецлінію «102». Опубліковано Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Понеділок, 5 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банда з в'язниць "ЛНР" виманила у українців 2,7 млн гривень.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали банду, яка викрала 10 авто в Києві та області.