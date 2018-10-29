ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Банда из тюрем "ЛНР" выманила у украинцев 2,7 млн гривен

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 17:34
Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)

Всего установлены 23 факта мошеннических действий

Группа заключенных из так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") выманила у украинцев 2,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, злоумышленники звонили жителям разных областей Украины из мест лишения свободы на временно неподконтрольной территории в Луганской области и, представляясь правоохранителями, уверяли, что их родные совершили правонарушения и могут попасть в тюрьму. Для того, чтобы это предотвратить, мошенники предлагали передать им определенную сумму денег. Всего установлено 23 факта мошеннических действий.

Так, в сентябре текущего года в Тернопольской области правоохранители получили информацию, что на территории области под видом сотрудников полиции действует группа аферистов. Было установлено, что к противоправной деятельности причастны 43-летний житель Кировоградской области и 24-летняя жительница Харькова, а их действия координировали неустановленные лица из "ЛНР".

"Из мест лишения свободы, которые расположены в Луганске, поступали телефонные звонки в Винницкую, Волынскую, Николаевскую, Хмельницкую, Черниговскую и Черкасскую области...Мошенникам удавалось выманить у потерпевших от 10 тысяч гривен до 20 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В целом преступная группа выманила у украинцев 2,7 млн гривен. Сейчас задержаны двое участников банды, им избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен за каждого, следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Службы безопасности Украины, большинство звонков от "телефонных террористов" поступают из России.

Украина будет сотрудничать с Сингапуром в борьбе с финансовым мошенничеством ГПУ направила в суд дело в отношении Жириновского
Новости Украины ЛНРмошенничество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь