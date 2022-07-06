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В Тернопольской области ввели правила по работе бизнеса во время тревоги

Фото: Владимир Труш, председатель Тернопольской ОВА (oblast-te com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Предприятия и организации в Тернопольской области должны прекращать работу во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все заведения, учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности", - написал он.

Такое решение принял Совет обороны области.

Отметим, что спасатели объяснили, как должны работать ТРЦ во время воздушной тревоги.

Напомним, что 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Добавим, что ТЦ не закрывался во время воздушной тревоги. Из-за удара погибли 20 человек, пострадали 59.

Правоохранители будут выяснять, почему ТЦ работал во время тревоги.

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Тернопольская областьвоздушная тревога