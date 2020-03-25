В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области подтвердили восемь случаев заражения

В Тернопольской области инфицированных коронавирусом возросло до восьми человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Такие данные приводятся на 17:45 25 марта.

"По состоянию на 17:45 25 марта 2020 года в Тернопольской области зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве возросло до 34. Сегодня, по его словам, коронавирус был диагностирован у троих мужчин, которые недавно вернулись из-за границы.

Кроме того, в Запорожской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Всего в Запорожской области по состоянию на 25 марта подтвердили пять случаев коронавируса COVID-19.

Добавим, что в Виннице подтвердили первый случай заражения коронавирусом. При этом отмечалось, что на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заражение коронавирусом, из них 23 - лабораторно не подтверждены.