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У Тернопільській області зросло число заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 18:33
У Тернопільській області зросло число заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області підтвердили вісім випадків зараження

У Тернопільській області інфікованих коронавірусом зросла до восьми осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Такі дані наводяться на 17:45 25 березня.

"Станом на 17:45 25 березня 2020 року у Тернопільській області зареєстровано вісім лабораторно підтверджених випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що кількість підтверджених випадків коронавірусу у Києві зросла до 34. Сьогодні, за його словами, коронавірус був діагностований у трьох чоловіків, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Крім того, в Запорізькій області збільшилася кількість хворих коронавірусом. Всього у Запорізькій області станом на 25 березня підтвердили п'ять випадків коронавірусу COVID-19.

Додамо, що у Вінниці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. При цьому зазначалося, що на території області зареєстровано 27 підозри на зараження коронавірусом, з них 23 - лабораторно не підтверджено.

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