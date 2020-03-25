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В Виннице обнаружили первый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 16:33
В Виннице обнаружили первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больная находится в стабильном состоянии

В Виннице сегодня, 25 марта подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

По данным центра, по состоянию на 15 часов на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заражение коронавирусом, из них 23 - лабораторно не подтверждены.

"В одном случае диагноз подтвержден лабораторно", - заявили в лаборатории.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на эпидемиолога Степана Томина, коронавирус был подтвержден у жительницы Винницы. Сейчас пациента находится в стабильно удовлетворительном состоянии и имеет невысокую температуру. Эпидемиолог отказался разглашать конфиденциальные данные пациентки, однако местные СМИ пишут, что зараженной может быть медсестра из роддома.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве возросло до 34. Сегодня, по его словам, коронавирус был диагностирован у 3 мужчин, которые недавно вернулись из-за границы.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Всего в Запорожской области по состоянию на 25 марта подтвердили 5 случаев коронавируса COVID-19.

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