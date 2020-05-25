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В Тернопольской области разоблачили мужчину на продаже баз данных с ограниченным доступом

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 10:20
В Тернопольской области разоблачили мужчину на продаже баз данных с ограниченным доступом
Фото: компьютер (РБК-Украина)

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта

В Тернопольской области разоблачили мужчину в продаже баз данных, содержащих информацию с ограниченным доступом. Стоимость базы данных составляла до полутора тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, мужчина, используя мессенджер, в различных тематических группах размещал объявления по продаже электронных баз данных предприятий и учреждений, содержащих признаки информации с ограниченным доступом. Покупка баз данных осуществлялась путем перечисления денег покупателями через платежную систему QIWI или на банковскую карточку.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, изъято компьютерную технику, которую направлено на экспертизу.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны заявили о необходимости усиления кибербезопасности Украины.

Отметим, что правоохранители обнаружили сайт, который собирал персональные данные украинцев.

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Автор: Анастасия Рокитна

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