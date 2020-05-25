У Тернопільській області викрили чоловіка на продажі баз даних з обмеженим доступом

Фото: комп'ютер (РБК-Україна)

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта

У Тернопільській області викрили чоловіка у продажі баз даних, що містять інформацію з обмеженим доступом. Вартість бази даних становила до півтори тисячі гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, чоловік, використовуючи месенджер, у різних тематичних групах розміщував оголошення щодо продажу електронних баз даних підприємств та установ, що містять ознаки інформації з обмеженим доступом. Купівля баз даних здійснювалась шляхом перерахування грошей покупцями через платіжну систему QIWI або на банківську картку.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, вилучено комп’ютерну техніку, яку направлено на експертизу.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Йому грозить до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки та оборони заявили про необхідність посилення кібербезпеки України.

Зазначимо, правоохоронці виявили сайт, який збирав персональні дані українців.

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Автор: Анастасия Рокитна