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В Тернопольской области раздались взрывы, - ОВА

Фото: в Тернопольской области раздались взрывы (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов. Их просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Около 22:00 в местных Telegram-каналах Тернопольской области появились сообщения о взрывах. Позже в ОВА подтвердили эту информацию.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", - подчеркнул Труш.

Он добавил, что украинские специалисты уже начали работать в Чортковском районе. Все детали глава ОВА пообещал сообщить потом.

Позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ракеты по области российские войска запустили с моря.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска ночью 9 июня нанесли ракетный удар по Новоград-Волынскому (Житомирская область). В результате чего повреждена многоэтажка.

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