У Тернопільській області пролунали вибухи, - ОВА

У Чортківському районі на Тернопільщині місцеві жителі почули кілька вибухів. Їх просять залишатися у укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.
Близько 22:00 у місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Згодом в ОВА підтвердили цю інформацію.
"Жителі Тернопільської області, залишайтесь у укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте у соцмережах наслідки вибухів", - наголосив Труш.
Він додав, що українські фахівці вже почали працювати у Чортківському районі. Усі деталі глава ОВА пообіцяв повідомити потім.
Пізніше мер Тернополя Сергій Надал заявив, що ракети по області російські війська запустили з моря.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська вночі 9 червня завдали ракетного удару по Новоград-Волинському (Житомирська область). Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку.
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