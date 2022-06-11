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У Тернопільській області пролунали вибухи, - ОВА

Фото: на Тернопільщині пролунали вибухи (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

У Чортківському районі на Тернопільщині місцеві жителі почули кілька вибухів. Їх просять залишатися у укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.

Близько 22:00 у місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Згодом в ОВА підтвердили цю інформацію.

"Жителі Тернопільської області, залишайтесь у укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте у соцмережах наслідки вибухів", - наголосив Труш.

Він додав, що українські фахівці вже почали працювати у Чортківському районі. Усі деталі глава ОВА пообіцяв повідомити потім.

Пізніше мер Тернополя Сергій Надал заявив, що ракети по області російські війська запустили з моря.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська вночі 9 червня завдали ракетного удару по Новоград-Волинському (Житомирська область). Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку.

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