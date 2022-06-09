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Российские войска ударили ракетой по Житомирской области

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Новоград-Волынский, Четверг 09 июня 2022 10:27
Российские войска ударили ракетой по Житомирской области Фото: российские войска ударили ракетой по Житомирской области (nationalinterest.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью 9 июня нанесли ракетный удар по Новоград-Волынскому (Житомирская область). В результате чего повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечка в Telegram.

"Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском. Пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители", - паписав Бунечко.

Ранее стало известно, что Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, РФ нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

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