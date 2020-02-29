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У Тернопільській області викрили схему шахрайства з підробкою сім-карт

Новини » Надзвичайні події     29.02.2020 - 12:40
У Тернопільській області викрили схему шахрайства з підробкою сім-карт
Ілюстративне фото (pikabu)

За допомогою підроблених сім-карт шахраї списують гроші з банківських карток

Поліцейські розкрили нову схему шахрайства, згідно з якою зловмисники телефонують своїм жертвам як представники оператора і просять назвати по три останні номери на які і з яких телефонували, а потім виготовляють нові сім-карти, за допомогою який списують гроші з банківських карток. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Тернопільської області.

Як повідомляється, жертвою таких шахраїв стала мешканка Тернополя. За її словами, до неї зателефонував невідомий і назвався представником оператора. Він повідомив, що на лінії ведуться роботи і можливі збої.

"Для того, щоб не втратити сім-карту, попросив жінку продиктувати три останні номери, на які вона дзвонила і три останні, з яких отримувала дзвінки. Чоловік закінчив розмову, а через деякий час сім-карта була заблокована. Деякий час жінка була переконана, що незручності виникли у зв'язку з ремонтними роботами. Але через деякий час пішла в сервісний центр мобільного оператора і з'ясувала, що картка заблокована і на неї виготовили дублікат. Крім цього, з її банківської кредитної картки зняли майже 13 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Жінка повідомила про подію в поліцію. Шахрая зараз розшукують.

Раніше правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні 600 тисяч гривень "Приватбанку".

Також у Києві викрили шахраїв, які пообіцяли за 1,5 млн євро сприяння в отриманні мандата народного депутата. Затримані також прикривалися нібито зв'язками у владі.

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