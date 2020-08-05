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В Тернопольской области в рамках "Большой стройки" открыли трассу М-19

Тернопольская область, Среда 05 августа 2020 15:11
В Тернопольской области в рамках "Большой стройки" открыли трассу М-19
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, ведется ремонт трассы Р-43 Тернополь - Лановцы

В Тернопольской области в рамках "Большой стройки" открыли новую трассу М-19 Доманово - Ковель - Черновцы – Телеблече. Повсеместные ремонты дорог в области продолжаются.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Кроме того, ведется ремонт трассы Р-43 Тернополь - Лановцы.

Тернопольская область. Трасса М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Телеблече. Километры 275 - 283. пгт. Вишневец. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Голик отмечает, что такого качества дорог в области не было за все время Независимости.

В Тернопольской области в рамках &quot;Большой стройки&quot; открыли трассу М-19

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог.

Как писало РБК-Украина, для выполнения президентской программы в дорожной отрасли работают 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

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