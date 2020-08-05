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У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" відкрили трасу М-19

Тернопыльська область, Середа 05 серпня 2020 15:11
У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" відкрили трасу М-19
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Крім того, ведеться ремонт траси Р-43 Тернопіль - Ланівці

У Тернопільській області в рамках "Великого будівництва" відкрили нову трасу М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Телеблече. Повсюдні ремонти доріг в області тривають.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, ведеться ремонт траси Р-43 Тернопіль - Ланівці.

Тернопольская область. Трасса М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Телеблече. Километры 275 - 283. пгт. Вишневец. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Голик зазначає, що такої якості доріг в області не було за весь час незалежності.

У Тернопільській області в рамках &quot;Великого будівництва&quot; відкрили трасу М-19

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг.

Як писало РБК-Україна, для виконання президентської програми в дорожній галузі працюють 38 тис. Дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

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Новини України дорогиТернопольская областьВелике будівництво
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