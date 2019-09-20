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В Тернопольской области произошло ДТП, пострадали дети

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 12:44
В Тернопольской области произошло ДТП, пострадали дети
Фото: место инцидента (tp.npu.gov.ua)

У пятилетней девочки открытый перелом бедра, у ее четырехлетней сестры закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение

В Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), пострадали 2 детей и женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, пьяний мужчина, управляя авто, травмировал своих детей и жену. Как результат - в пятилетней девочки открытый перелом бедра, у ее четырехлетней сестры закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, а у матери - закрытый перелом голени

"Авария произошла 19 сентября около 20:45. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 в селе Бриков врезался в грузовой автомобиль. КамАЗ был припаркован на правой обочине проезжей части дороги", - сообщают правоохранители.

По предварительной информации, виноват в травмировании семьи отец детей. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,89 промилле алкоголя.

Также в ходе проверки стало известно, что мужчина, который сел за руль, в течение дня злоупотреблял спиртными напитками.

Добавим, что год назад Шумский районный суд лишил жителя села Сураж водительских прав, но это не остановило нарушителя.

Данное происшествие полицейские внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые причинили тяжелое телесное повреждение). Решается вопрос и о возбуждении уголовного производства согласно статье 382 УКУ Невыполнение судебного решения.

Фото: место инцидента (tp.npu.gov.ua)

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