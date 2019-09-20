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У Тернопільській області сталася ДТП, постраждали діти

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 12:44
У Тернопільській області сталася ДТП, постраждали діти
Фото: місце інциденту (tp.npu.gov.ua)

У п'ятирічної дівчинки відкритий перелом стегна, у її чотирирічної сестри закрита черепно-мозкова травма та струс

У Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), постраждали 2 дітей і жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За словами правоохоронців, п'яний чоловік, керуючи авто, травмував своїх дітей та дружину. Як результат - в п'ятирічної дівчинки відкритий перелом стегна, у її чотирирічної сестри закрита черепно-мозкова травма та струс, а в матері - закритий перелом гомілки

"Аварія трапилася 19 вересня близько 20:45. Водій автомобіля ВАЗ-2101 в селі Бриків врізався в вантажний автомобіль. КамАЗ був припаркований на правому узбіччі проїзної частини дороги", - повідомляють правоохоронці.

За попередньою інформацією, винний у травмуванні родини батько дітей. Він сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 1,89 проміле алкоголю.

Також у ході перевірки стало відомо, що чоловік, який сів за кермо, впродовж дня зловживав спиртними напоями.

Додамо, що рік тому Шумський районний суд позбавив жителя села Сураж водійських прав, але це не спинило порушника.

Дану подію поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання й про порушення кримінального провадження згідно з статтею 382 ККУ - Невиконання судового рішення.

Фото: місце інциденту (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області автомобіль врізався в автобус, є загиблий.

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