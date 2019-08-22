В Тернопольской области произошел пожар в школе

В четверг, 22 августа, в селе Манаев (Тернопольская область) произошел пожар в здании школы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар на втором этаже школьного здания вспыхнул около 01:29, ночью 22 августа. Пламя распространилось на площадь 600 квадратных метров.

Отмечается, что огонь был ликвидирован в 06:35 утра. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания и убытки, нанесенные пожаром, устанавливаются.

"К тушению привлекались 10 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек личного состава и 2 единицы техники", - добавили в спасательном ведомстве.

Напомним, что вечером 21 августа в Полтаве произошел масштабный пожар в одноэтажном складском здании "Новой почты". Возгорание произошло около 19:50, огонь распространился на 1500 квадратных метров. По словам представителя компании, возгорание произошло в помещении, которое используется для нужд компании, отправления там не хранились.

РБК-Украина писало, что ночью субботы, 17 августа, произошел пожар в одесском отеле "Токио Стар". В результате сильного пожара, который вспыхнул на втором этаже здания, погибли 9 человек. Идентифицировать удалось восемь жертв с девяти.