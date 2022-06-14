В Тернопольской области пригрозили задержанием за съемку места падения ракет

В Тернопольской области пригрозили задержанием за фото и видеосъемку мест падения ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша .

"Все, кто будет фиксировать место падения ракет или обломков на фото, - будут задержаны и получат подозрение в осуществлении диверсионной деятельности и корректировке огня для врага", - написал он.

Труш отметил, что те, кто фотографируют последствия обстрелов, помогают оккупантам.