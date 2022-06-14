В Тернопольской области пригрозили задержанием за съемку места падения ракет
Фото: В Тернопольской области пригрозили задержанием за съемку места падения ракет (Getty Images)
В Тернопольской области пригрозили задержанием за фото и видеосъемку мест падения ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.
"Все, кто будет фиксировать место падения ракет или обломков на фото, - будут задержаны и получат подозрение в осуществлении диверсионной деятельности и корректировке огня для врага", - написал он.
Труш отметил, что те, кто фотографируют последствия обстрелов, помогают оккупантам.