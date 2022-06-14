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В Тернопольской области пригрозили задержанием за съемку места падения ракет

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Тернопольская область, Вторник 14 июня 2022 16:40
В Тернопольской области пригрозили задержанием за съемку места падения ракет Фото: В Тернопольской области пригрозили задержанием за съемку места падения ракет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Тернопольской области пригрозили задержанием за фото и видеосъемку мест падения ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"Все, кто будет фиксировать место падения ракет или обломков на фото, - будут задержаны и получат подозрение в осуществлении диверсионной деятельности и корректировке огня для врага", - написал он.

Труш отметил, что те, кто фотографируют последствия обстрелов, помогают оккупантам.

Напомним, 14 июня украинские военные сбили ракеты оккупантов над Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областями.

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Тернопольская область
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