В Тернопільській області пригрозили затриманням за зйомку місця падіння ракет

У Тернопільській області пригрозили затриманням за фото та відеозйомку місць падіння ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша .

"Усі, хто фіксуватиме місце падіння ракет чи уламків на фото, відео, - будуть затримані та отримають підозру у здійсненні диверсійної діяльності та коригуванні вогню для ворога", - написав він.

Труш зазначив, що ті, хто фотографують наслідки обстрілів, допомагають окупантам.