ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Тернопільській області пригрозили затриманням за зйомку місця падіння ракет

Новость на русском →
Тернопільська область, Вівторок 14 червня 2022 16:40
В Тернопільській області пригрозили затриманням за зйомку місця падіння ракет Фото: В Тернопільській області пригрозили затриманням за зйомку місця падіння ракет (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Тернопільській області пригрозили затриманням за фото та відеозйомку місць падіння ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Усі, хто фіксуватиме місце падіння ракет чи уламків на фото, відео, - будуть затримані та отримають підозру у здійсненні диверсійної діяльності та коригуванні вогню для ворога", - написав він.

Труш зазначив, що ті, хто фотографують наслідки обстрілів, допомагають окупантам.

Нагадаємо, 14 червня українські військові збили ракети окупантів над Тернопільською, Львівською та Хмельницькою областями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопольская область
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає