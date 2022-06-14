В Тернопільській області пригрозили затриманням за зйомку місця падіння ракет
Фото: В Тернопільській області пригрозили затриманням за зйомку місця падіння ракет (Getty Images)
У Тернопільській області пригрозили затриманням за фото та відеозйомку місць падіння ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.
"Усі, хто фіксуватиме місце падіння ракет чи уламків на фото, відео, - будуть затримані та отримають підозру у здійсненні диверсійної діяльності та коригуванні вогню для ворога", - написав він.
Труш зазначив, що ті, хто фотографують наслідки обстрілів, допомагають окупантам.