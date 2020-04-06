ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернопільській області підтвердили ще 8 випадків захворювання COVID-19

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 22:33
У Тернопільській області підтвердили ще 8 випадків захворювання COVID-19
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загалом в області вже майже 170 хворих

У Тернопільській області станом на 22:00 понеділка, 6 квітня, підтверджені ще вісім випадків COVID-19, а загалом в області - 168 хворих на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє Telegram-канал "Коранавірус Тернопіль інфо".

Вказано також, що загалом в області три летальних випадки, пов'язаних з коронавірусом.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 6 квітня на Тернопільщині 168 випадків COVID-19, 3 - летальних", - сказано у повідомленні.

Серед 168 випадків:

  • 112 - жителі Монастириського району (1 - летальний)
  • 18 - жителі Заліщицького району (1 - летальний)
  • 13 - жителі Козівського району (1 - летальний)
  • 9 - жителі міста Тернополя
  • 7 - жителі Кременецького району
  • 3 - жителі Бучацького району
  • 3 - жителі Підгаєцького району
  • 1 - житель Тернопільського району
  • 1 - житель Бережанського району
  • 1 - житель Зборівського району

Нагадаємо, в Тернопільській області заразилися коронавірусом COVID-19 44 медика. Так, більшість інфікованих лікарів перебувають у Монастирському районі.

Як писало РБК-Україна, в понеділок вранці повідомлялося, що від коронавірусу по одній людині померло в Тернопільській і Закарпатській областях.

Підкреслимо також, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

В Одеській області зафіксували три нових випадки коронавірусу У Дніпропетровській області підтвердили 12 нових випадків COVID-19
Новини України Тернопольская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся