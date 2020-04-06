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В Тернопольской области коронавирусом заразились более 40 медиков

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 16:42
В Тернопольской области коронавирусом заразились более 40 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство заболевших находятся в Монастырском районе

В Тернопольской области заразились коронавирусом COVID-19 44 медика. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что большинство инфицированных врачей находятся в Монастырском районе.

Так, в Тернопольской области коронавирусом заболели медики из:

  • 35 - Монастырского района;
  • 2 - Залищицкого района;
  • 4 - Кременецкого района;
  • один - Козивского района;
  • один - Бучацкого района;
  • один - из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)".

Отметим, сегодня утром сообщалось, что от коронавируса по одному человеку умерли в Тернопольской и Закарпатской областях.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.

Добавим, что Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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