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В Тернопольской области мужчина поджег себя из-за отказа в пенсии

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 сентября, в Гусятинском центре занятости, что в Тернопольской области, 59-летний мужчина поджег себя из-за отказа в начислении пенсии. Работники центра успели потушить огонь, однако он успел повредить 50% тела.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел около 11:45, когда мужчина пришел в центр занятости, расположенном в поселке Гусятин. Он начал просить начислить ему пенсию. В ведомстве ему отказали, поскольку человеку не хватало нескольких месяцев до соответствующего рабочего стажа.

"Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", - говорится в сообщении.

Мужчину с многочисленными ожогами госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Напомним, в минской больнице умер мужчина, который на прошлой неделе поджег себя возле отделения правоохранительных органов.

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