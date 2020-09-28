У Тернопільській області чоловік підпалив себе через відмову в пенсії

Сьогодні, 28 вересня, у Гусятинському центрі зайнятості, що у Тернопільській області, 59-річний чоловік підпалив себе через відмову у нарахуванні пенсії. Працівники центру встигли загасити вогонь, однак він встиг пошкодити 50% тіла.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався близько 11:45, коли чоловік прийшов до центру зайнятості, розташованому у селищі Гусятин. Він почав просити нарахувати йому пенсію. У відомстві йому відмовили, оскільки чоловіку не вистачало декількох місяців до відповідного робочого стажу.

"Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка з численними опіками госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у мінській лікарні помер чоловік, який минулого тижня підпалив себе біля відділення правоохоронних органів.