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У Тернопільській області чоловік підпалив себе через відмову в пенсії

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 вересня, у Гусятинському центрі зайнятості, що у Тернопільській області, 59-річний чоловік підпалив себе через відмову у нарахуванні пенсії. Працівники центру встигли загасити вогонь, однак він встиг пошкодити 50% тіла.

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався близько 11:45, коли чоловік прийшов до центру зайнятості, розташованому у селищі Гусятин. Він почав просити нарахувати йому пенсію. У відомстві йому відмовили, оскільки чоловіку не вистачало декількох місяців до відповідного робочого стажу.

"Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка з численними опіками госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у мінській лікарні помер чоловік, який минулого тижня підпалив себе біля відділення правоохоронних органів.

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