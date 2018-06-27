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Интервью

В Тернопольской обл. владелец наркоплантации, предлагал полицейскому почти 200 тыс. гривен взятки

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 17:29
Фото: плантация конопли (npu.gov.ua)
Фото: плантация конопли (npu.gov.ua)

На данный момент злоумышленник задержан

В Тернопольской области владелец наркоплантации, предлагал полицейскому почти 200 тыс. гривен взятки за избежание уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как сообщается, начальник Монастырского отделение полиции Тернопольской области сообщил облуправлению Департамента внутренней безопасности НПУ, что ему предлагают неправомерную выгоду.

Как оказалось, взятку правоохранителю предлагал житель Ивано-Франковска, который выращивания плантации конопли в селе Вистря Тернопольской области. Правоохранители обнаружили плантацю, изъяли растения и начали по данному факту уголовное производство. Злоумышленник, в свою очередь, предложил правоохранителю взятку в 140 тысяч гривен и тысячу евро за непривлечение к ответственности.

 

Фото: владелец наркоплантации предлагал взятку правоохранителю (npu.gov.ua)

По факту предложения неправомерной выгоды правоохранителю было открыто уголовное производство. Злоумышленник был задержан при попытке передать часть взятки (500 евро и 70 тысяч гривен) в кабинете начальника полиции.

В автомобиле злоумышленника правоохранители изъяли автоматическое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области обнаружили наркоплантацию на 4 млн гривен.

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Теги публикации: наркотики, полиция, Тернопольская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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