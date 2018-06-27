У Тернопільській обл. власник наркоплантації, пропонував поліцейському майже 200 тис. гривень хабара

Наразі зловмисника затримано

У Тернопільській області власник наркоплантації, пропонував поліцейському майже 200 тис. гривень хабара за уникнення кримінальної відповідальності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як повідомляється, начальник Монастирського відділення поліції Тернопільської області повідомив облуправлінню Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, що йому пропонують неправомірну вигоду.

Як виявилося, хабар правоохоронцю пропонував мешканець Івано-Франківська, який вирощування плантації конопель в селі Вістря Тернопільської області. Правоохоронці виявили плантацю, вилучили рослини та розпочали за вказаним фактом кримінальне провадження. Зловмисник, в свою чергу, запропонував правоохоронцю хабар у 140 тисяч гривень і тисячу євро за непритягнення до відповідальності.

Фото: власник наркоплантації пропонував хабар правоохоронцю (npu.gov.ua)

За фактом пропозиції неправомірної вигоди правоохоронцю було відкрито кримінальне провадження. Зловмисника було затримано при спробі передати частину хабара (500 євро та 70 тисяч гривень) в кабінеті начальника поліції.

У автомобілі зловмисника правоохоронці вилучили автоматичну зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області виявили наркоплантацію на 4 млн гривень.