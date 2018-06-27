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Інтерв'ю

У Тернопільській обл. власник наркоплантації, пропонував поліцейському майже 200 тис. гривень хабара

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 17:29
Фото: плантація коноплі (npu.gov.ua)
Фото: плантація коноплі (npu.gov.ua)

Наразі зловмисника затримано

У Тернопільській області власник наркоплантації, пропонував поліцейському майже 200 тис. гривень хабара за уникнення кримінальної відповідальності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як повідомляється, начальник Монастирського відділення поліції Тернопільської області повідомив облуправлінню Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, що йому пропонують неправомірну вигоду. 

Як виявилося, хабар правоохоронцю пропонував мешканець Івано-Франківська, який вирощування плантації конопель в селі Вістря Тернопільської області. Правоохоронці виявили плантацю, вилучили рослини та розпочали за вказаним фактом кримінальне провадження. Зловмисник, в свою чергу, запропонував правоохоронцю хабар у 140 тисяч гривень і тисячу євро за непритягнення до відповідальності. 

 

Фото: власник наркоплантації пропонував хабар правоохоронцю (npu.gov.ua)

За фактом пропозиції неправомірної вигоди правоохоронцю було відкрито кримінальне провадження. Зловмисника було затримано при спробі передати частину хабара (500 євро та 70 тисяч гривень) в кабінеті начальника поліції.

У автомобілі зловмисника правоохоронці вилучили автоматичну зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області виявили наркоплантацію на 4 млн гривень.

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Теги публікації: наркотики, полиция, Тернопольская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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