Тернопольская область передала силам обороны 5 авто. Забрали у пьяных водителей

В Тернопольской области на нужды сил обороны передали уже пять автомобилей, которые изъяли у пьяных водителей. Такое правило в регионе действует уже неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook патрульной полиции Тернопольской области.

Сообщается, что с 3 марта местные органы власти приняли решение изымать автомобили на территории города и области за пьяное вождение и передавать их Вооруженным силам или территориальной обороне.

"За шесть дней действия данного правила патрульные полицейские и силовики на блокпостах выявили 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Их автомобили правоохранители изъяли и передали на нужды обороны", - говорится в сообщении.