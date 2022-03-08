Тернопольская область передала силам обороны 5 авто. Забрали у пьяных водителей

В Тернопольской области на нужды сил обороны передали уже пять автомобилей, которые изъяли у пьяных водителей. Такое правило в регионе действует уже неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook патрульной полиции Тернопольской области.
Сообщается, что с 3 марта местные органы власти приняли решение изымать автомобили на территории города и области за пьяное вождение и передавать их Вооруженным силам или территориальной обороне.
"За шесть дней действия данного правила патрульные полицейские и силовики на блокпостах выявили 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Их автомобили правоохранители изъяли и передали на нужды обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Николаевской области также разрешили полиции забирать авто у пьяных водителей на нужды армии.
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